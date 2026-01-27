Em direto
Afonso Eulálio inicia época com 19.º lugar na primeira etapa do AlUla Tour

O ciclista português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) foi hoje 19.º classificado na primeira etapa do AlUla Tour, conquistada pelo italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Num final ao sprint, após 158 quilómetros com início e final em Alula, o vencedor da classificação por pontos do Tour bateu o belga Milan Fretin (Cofidis) e o italiano Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), respetivamente, segundo e terceiro com as mesmas 03:36.32 horas do vencedor.

No arranque da temporada, Afonso Eulálio foi 19.º, a 11 segundos de Milan, sendo 20.º na geral, a 21 segundos do italiano.

O sprinter da Lidl-Trek lidera a geral, com quatro segundos de vantagem sobre Fretin e seis sobre Moschetti.

Na quarta-feira, a segunda etapa da prova saudita começa e acaba na estação ferroviária de AlManshiyah, decorrendo ao longo de 152 quilómetros.
