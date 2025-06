Afonso Silva conquista Grande Prémio Abimota

Na última tirada, que ligou Vagueira e Águeda no total de 130,2 quilómetros, Medeiros voltou a festejar, impondo-se diante de Joaquim Silva (Efapel) e David Domínguez (Aviludo-Louletano-Loulé), respetivamente segundo e terceiro, com as mesmas 03:05.17 horas do vencedor.



Afonso Silva chegou na 28.ª posição, a 02.32 minutos, mas ainda assim segurou a camisola amarela, que vestiu ao vencer a primeira etapa.



O jovem ciclista da AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense, de 25 anos, deixou o norte-americano Keegan Swirbul (Efapel) a cinco segundos, com o espanhol Jorge Gálvez (Aviludo-Louletano-Loulé) a fechar o pódio, a 34.



Duplo vencedor na prova de três dias, Medeiros impôs-se nos pontos, Joaquim Silva na montanha e nas metas volantes e Lucas Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) na juventude, com a Credibom-LA Alumínios-Marcos Car a vencer a classificação por equipas.