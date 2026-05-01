AFS procura primeira vitória fora frente ao Nacional

“Um ponto de honra para nós é sair de cada jogo como saímos do último, com um sorriso, como sinal de dever cumprido”, disse João Henriques, na antevisão ao jogo de sábado, na Choupana.



Para o técnico da formação nortenha, essa postura “dignifica a Liga, a vila, os adeptos e o clube”.



“A melhor reação foi esta mesmo. É difícil, não só o momento da descida, como o que vem para a frente. Se calhar ninguém acreditaria na resposta do AVS [no empate, 1-1, frente ao Sporting], mas foi algo tremendo em termos de profissionalismo”, afirmou, assumindo que “os jogadores saem hoje dos jogos com o sentimento de que o empate sabe a pouco”.



O técnico referiu ainda que a equipa tem agora uma boa oportunidade, “frente a um adversário difícil, para tentar conquistar os três pontos e, simultaneamente, cumprir dois objetivos: vencer fora e ultrapassar a barreira dos 15 pontos”.



“Vai ser um desafio exigente. O Nacional está num bom momento, ao vencer três dos últimos quatro jogos, e perto de garantir a permanência. Tem bons jogadores e está bem orientado, mas estamos preparados com o que é obrigatório: atitude competitiva e seriedade”, sublinhou.



Henriques não fugiu às suas responsabilidades na descida, mas admitiu que o cenário poderia ser diferente se tivesse chegado mais cedo ao clube.



“Senti isto já dito pelos jogadores. No final do jogo com o Sporting, um jogador aproximou-se e disse: ‘o que é que o mister esteve a fazer tanto tempo na Polónia?’ Sinto que estaríamos noutra posição, mas não podemos mudar o que está para trás”, relatou.



O técnico admitiu ainda que o AFS foi dos trabalhos que mais prazer lhe deu, apesar da dificuldade da situação, defendendo que, independentemente da classificação, o trabalho realizado foi positivo.



“Tirando a questão da tabela, o trabalho foi bem feito. Também faço parte dela [descida]”, concluiu.



O médio Gustavo Mendonça viu o quinto amarelo e vai falhar o jogo na Madeira, que deverá assinalar o regresso de Tomané, após cumprir castigo.



O AFS, já despromovido à II Liga e último classificado, com 14 pontos, defronta o Nacional, 14.º, com 21, no Estádio da Madeira, no sábado, às 15:30, em jogo arbitrado por Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.