AG do Sporting aprova orçamento e contas consolidadas com 90% dos votos

Quanto ao orçamento do clube, um documento que prevê lucro de 145 mil euros, manifestaram-se a favor 730 dos 802 presentes, que correspondiam a 4.694 votos, traduzindo-se em 90,75% das intenções.



Em relação às contas consolidadas do Grupo Sporting – incluindo a SAD -, traduzidas em 36,4 milhões de euros de lucro, foram 731 os ‘leões’ a defender a proposta, 91,10% dos votos expressos o pavilhão mutidesportivo, local que tinha recebido a derradeira AG do clube em 2018.



“Penso que esses números só precisam ser elucidativos para se perceber a magnitude da votação muito expressiva que mereceram por parte dos sócios quer um, quer outro dos documentos”, congratulou-se o presidente da Mesa da AG, João Palma, associando ao desempenho desportivo, que elogiou.



O dirigente elogiou a “estrutura para o futebol que assenta sobretudo numa pessoa”, o presidente Frederico Varandas, que liderou os verde e brancos na conquista de três campeonatos de futebol, os dois últimos consecutivos, felicitando o crescimento do clube, nas diversas modalidades, ao longo das ultimas temporadas.



Na sua intervenção na AG, o presidente do clube, Frederico Varandas, explicou que o orçamento para 2025/26 “não foge à matriz dos últimos anos de governação”, assente nos quatro eixos e nos quais destaca rendimentos operacionais recorde no valor de 32,5 milhões de euros (ME) e o crescimento do número de atletas das modalidades para um recorde de 8.500.



“O orçamento de investimento para 2025/26 ascende a 3,8 ME. Um valor muito alto que representa o compromisso do Sporting Clube de Portugal na competitividade desportiva e na modernização das infraestruturas, que são fundamentais para a sustentabilidade do clube a médio e longo prazo”, destacou também o dirigente.



A inauguração de um Centro de Otimização Desportiva, a realizar na terça-feira, dia de aniversário do clube, também foi motivo de realce por parte de Varandas, por ser uma estrutura “de excelência de apoio às modalidades, nomeadamente na área da performance física, da observação e análise, no ‘scouting’ e área clínica”.



“Temos uma receita de 14 ME de quotização para 2025/26, quando, em 2018, nós tínhamos uma receita de 8,5 ME, tendo à data de hoje o valor recorde de mais de 120.000 sócios com quotas em dia, quando, em 2018, tínhamos cerca de 70.000 sócios com quotas em dia”, comparou também, desde o momento da sua eleição.



Frederico Varandas lembrou, nas contas consolidadas da época 2023/24, o lucro de 36,4 ME, e ressalvou o resultado acumulado positivo de 71,5 ME desde que esta direção entrou em funções, em 2018, apontando à continuidade do rumo traçado.



“Mais importante do que os títulos conquistados, é o rumo traçado. Rumo esse que o clube não vai parar de percorrer. Continuemos a caminhar, continuemos a crescer e continuemos a vencer”, concluiu.