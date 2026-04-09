Agate de Sousa aponta ao recorde nacional, após ouro nos Mundiais indoor

“[A marca a que aponto] Sem dúvida, é o recorde nacional, é o recorde de Portugal, é o recorde da Naide Gomes, que é também uma atleta que me inspira, que me inspirou desde que comecei a fazer atletismo”, assumiu.



À margem da assinatura de um protocolo entre o Comité Olímpico de Portugal (COP) e uma cadeia de supermercados, Agate de Sousa referiu que sempre teve contacto com Naide Gomes desde que veio para Portugal.



“A Naide foi uma das pessoas que me mostrou como é que poderia ser o caminho aqui em Portugal, inspirou-me”, garantiu.



Com a próxima prova a ser o arranque da Liga Diamante, os Europeus ao ar livre, em Birminham, em agosto, são “o maior objetivo deste ano” para a atleta, que garantiu estar “a colher o fruto do trabalho” que tem vindo a fazer e olhando já para Los Angeles2028.



“Eu acho que todos os atletas têm os Jogos Olímpicos como um grande objetivo, por isso não sou diferente, não sou a exceção, então os Jogos Olímpicos, sem dúvida, é um palco ao qual tenho a ambição de voltar”, afiançou.



