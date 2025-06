Agate e Bazolo vencem em Dresden

Agate Sousa, do Benfica, triunfou no salto em comprimento, com a marca de 6,73 metros, obtida ao segundo ensaio, depois de abrir com 6,62, e que é o melhor registo português do ano.



A recordista nacional Lorene Bazolo, do Sporting, também subiu ao lugar mais alto do pódio em Dresden, com a vitória na prova dos 100 metros, com a marca de 11,34 segundos.



Liliana Cá, do Sporting, terminou em terceiro lugar no lançamento do disco, com 64,62 metros, a melhor marca portuguesa deste ano e de qualificação direta para os Mundiais de Tóquio 2025.



No lançamento do peso, Jessica Inchude, do Sporting, foi sétima classificada, com 18,62 metros, marca conseguida ao quarto ensaio.