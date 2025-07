Agate Sousa 2.ª no meeting ISTAF de Berlim

Depois de entrar com dois saltos nulos, a recente campeã mundial universitária marcou 6,57 metros, o suficiente para o segundo lugar do concurso, apenas atrás da alemã Malaika Mihambo, vice-campeã olímpica, que saltou 6,73 metros.



O bronze ficou para a egípcia Esraa Owis, com 6,52 metros.



Lorene Bazolo foi quinta nos 100 metros, com 11,32 segundos, com a norte-americana Maia McCoy a vencer em 11,01.



Jessica Inchude classificou-se na sétima posição do lançamento do peso, atirando a 18,35 metros, em prova conquistada pela sueca Fanny Roos, com 19,04.



Inchude já tem marca de qualificação para os Mundiais Tóquio2025, a exemplo da recordista nacional, Auriol Dongmo, sábado vencedora no meeting de Schifflange, no Luxemburgo.



Na capital japonesa, Portugal deverá ter também Eliane Bandeira, atualmente 20.ª no ranking de qualificação para os Campeonatos do Mundo.



Pedro Buaró terminou sem marca o concurso de salto com vara, depois de três tentativas falhadas a 5,40 metros.