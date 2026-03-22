Agate Sousa campeã do salto em comprimento 18 anos depois de Naide Gomes

A atleta do Benfica, de 25 anos, venceu a final direta com um salto a 6,92 metros, na sua quinta tentativa, tornando-se na segunda medalhada portuguesa na disciplina, depois da recordista nacional Naide Gomes, campeã em Valência2008 e vice-campeã em Moscovo2006 e Doha2010.

Na estreia em Mundiais `indoor`, Agate Sousa iniciou a final com 6,73 metros e assegurou o triunfo com os 6,92 da penúltima tentativa, superando, num concurso consistente, ainda com ensaios a 6,82 e 6,81, a italiana Larissa Iapichino (6,87, no último salto), campeã da Europa em pista coberta, e relegando para o terceiro lugar a colombiana Natalia Linares (6,80).

Agate Sousa, terceira classificada nos Europeus ao ar livre Roma2024, que tem como recorde pessoal os 7,03 metros alcançados em 2023, ainda como são-tomense, conquistou a 18.ª medalha de Portugal em Mundiais em pista coberta, a sexta de ouro e a primeira na 21.ª edição, que hoje termina na Arena Torun, na Polónia.

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