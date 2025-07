Agate Sousa é campeã mundial universitária

No estádio Lohrheidestadion, em Bochum, Agate Sousa era uma das favoritas mas só o confirmou ao terceiro salto - até então era apenas sexta.



Conseguiu então 6,70 metros e a liderança por 16 centímetros, conservando a posição até final.



Atrás da atleta nascida em São Tomé ficaram no pódio a chinesa Xiong Shiqi, com 6,68, e a colombiana Natalia Linares, com 6,67.



Agate Sousa, uma das melhores saltadoras em ação, tinha tido na véspera qualificação fácil, com 6,52 metros, a segunda melhor marca das 47 atletas no concurso, um número invulgar a este nível.



A atleta ainda não tem mínimos de apuramento direto para os Mundiais Tóquio2025, mas está confortável no ranking de apuramento, consolidando a 10.ª posição.



No passado sábado, em Berlim, a nadadora Francisca Martins conseguiu a primeira medalha para Portugal nestas Universíadas, ao ser segunda nos 800 metros livres.



A competição está a decorrer na área metropolitana de Rhine-Rhur, na Alemanha, em seis cidades (Bochum, Duisburgo, Essen, Mülheim, Berlim e Hagen).