Agate Sousa sexta no salto em comprimento dos Mundiais de Atletismo

A saltadora natural de São Tomé e Príncipe, de 25 anos, conseguiu a sua melhor marca do concurso ao terceiro salto, depois de ter arrancado a final com um nulo e com uma tentativa a 6,57 metros.



Agate Sousa, que tinha chegado à final com o terceiro salto da qualificação, a 6,81 metros, a três centímetros da sua melhor marca do ano, mas ainda distante do seu recorde pessoal (7,03), melhorou, depois, 10 centímetros, para 6,67, encerrando o concurso em declínio, com 6,63, um nulo e 5,19.



A norte-americana Tara Davis-Woodhall conquistou o título mundial, com 7,13, melhorando em um centímetro a melhor marca mundial do ano, que já lhe pertencia, sucedendo à sérvia Ivana Vuleta, que se dedicou ao triplo salto.



A alemã Malaika Mihambo, vice-campeã em Paris2024, depois do ouro olímpico em Tóquio2020, arrebatou a medalha de prata, com 6,99, depois de ter arrebatado o título mundial em Doha2019 e Oregon2022,



A colombiana Natalia Linares terminou no terceiro lugar, com 6,92.



A recordista nacional Naide Gomes (7,12 desde 2008) detém os melhores resultados lusos na disciplina, com os segundos lugares em Osaka2007 e Berlim2009.