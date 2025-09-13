Agate Sousa `voou` diretamente para a final do comprimento

A atleta medalha de bronze nos Europeus Roma2024, de 25 anos, conseguiu a terceira melhor marca da qualificação, no seu terceiro salto, ficando apenas atrás da norte-americana Tara Davis-Woodhall e da francesa Hilary Kpatcha, com 6,88 e 6,85, respetivamente.

Agate Sousa começou a qualificação com um salto nulo, prosseguiu com 6,67 -- que já lhe valiam a presença na final -- e terminou com a marca de qualificação direta para a final, marcada para domingo, às 20:40 locais (12:40 em Lisboa).

"Não quero falar das minhas dores. Estou feliz, só estou focada em ter passado. E, amanhã [domingo], deixar tudo na pista, dar o meu melhor", disse aos jornalistas, após a prova.

Sem querer mencionar a lesão, que ainda assim tem feito com que tenha participado em "poucas competições esta época", o que a deixou um pouco "de pé atrás, muito nervosa por causa dos nulos", esta qualificação deixa-a "mais confiante" para a final.

"Levei a qualificação como um treino, agora tenho mais noção do estádio e do ambiente. Na final, não vou estranhar tanto", declarou.

Questionada sobre que objetivo leva para a disputa das medalhas, apontou a fazer um resultado entre as oito melhores. "É o primeiro Mundial, temos de ser humildes", referiu.

O melhor resultado luso no salto em comprimento é o quarto lugar alcançado por Naide Gomes, em Osaka2007 e Berlim2009.