Agência mundial antidopagem apela à união contra a realização dos Jogos Melhorados

Os Jogos Melhorados (Enhanced Games) deverão ocorrrer em maio do próximo ano, em Las Vegas, tratando-se de uma competição sem regras antidopagem e em que não são realizados testes como nas demais.



“Recentemente, algumas vozes optaram pelo confronto em vez da cooperação, falando como se as suas nações ou instituições estivessem acima das outras, como se somente elas agissem com integridade”, disse Witold Banka, na abertura da Conferência Mundial sobre Doping no Desporto da AMA, em Busan, na Coreia do Sul.



Sem referir nomes, o dirigente polaco que preside à AMA referia-se claramente aos Estados Unidos, país com o qual a instituição tem péssimas relações desde o caso que envolveu 23 nadadores chineses, que, em 2021, testaram positivo para uma substância proibida, mas foram absolvidos pelo organismo três anos depois.



Esta decisão, tomada pouco antes dos Jogos Olímpicos Paris2024, provocou indignação nos Estados Unidos, que decidiram em janeiro de 2025 cessar as suas contribuições financeiras para a AMA.



O responsável da agência antidopagem norte-americana, Travis Tygart, já bastante crítico da AMA antes deste episódio, lançou inúmeros ataques contra a instituição desde então.



“Para aqueles que agem como se viessem de sistemas 'melhores', que esperam que o mundo siga as suas cruzadas pessoais, dizemos respeitosamente, mas firmemente: não", declarou Witold Banka.



O dirigente defendeu que “a luta contra o doping não pertence a uma nação nem a uma pessoa” e apelou a que todos os agentes desportivos “permaneçam unidos pela responsabilidade e não divididos por fronteiras ou ideologias”.

