A jogar em casa, no Dragão Arena, as campeãs portuguesas dominaram a partida e superiorizaram-se às adversárias com os parciais de 25-20, 25-17 e 25-18.A formação lusa, que conta com uma série de cinco vitórias consecutivas nas competições internas, ganhou importante vantagem na luta pelos 16 avos da prova, antes da partida decisiva em Borne da próxima semana.