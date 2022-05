AJM/FC Porto vence segundo título português de voleibol feminino

Depois de ter conquistado o seu primeiro título em 2020/21, a equipa `azul e branca` somou o seu segundo troféu, com um triunfo na `negra`, por 36-34, 25-14, 26-28, 25-19.

O Leixões tem sido o grande dominador do campeonato nacional de voleibol feminino, com 17 troféus, mais oito do que o Castêlo da Maia e do que o Benfica.