Albuquerque diz que Cristiano Ronaldo não pode ser tratado como um qualquer

“O que acontece neste país é que gosta de se cultivar, de certa maneira, alguma inveja, algum ressentimento contra quem tem sucesso”, afirmou, referindo-se à polémica gerada após o jogador, natural da Madeira, ter abandonado o estágio da seleção portuguesa em 30 de setembro.



Para Miguel Albuquerque, é “inquestionável” que Cristiano Ronaldo é o português mais conhecido em todo o mundo: “Nunca teremos um nome com esta projeção como ele tem”.



“Serviu o país, promoveu o país e, portanto, neste momento, não pode ser tratado como uma pessoal qualquer. É o que eu acho”, sublinhou.



O presidente do Governo da Madeira, também líder da estrutura regional do PSD, falava à margem abertura na VI Convenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira, que decorre até sexta-feira na Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal.



Miguel Albuquerque escusou-se a dizer se valida todas as atitudes de Cristino Ronaldo no âmbito da polémica, destacando antes a “excentricidade dos génios”.



“Alguém disse que os génios têm alguma excentricidade e a gente tem que compreender os génios”, afirmou, para logo acrescentar: “As pessoas normais são as pessoas normais. Ele não é bem normal. Ele é o melhor jogador de sempre, é um homem que teve sempre uma atitude para com o país respeitosa, de serviço ao país, fez grandes serviços e realizou grandes serviços para Portugal, na promoção de Portugal, na promoção do futebol português. Portanto, tem que ter consideração e respeito”.



Albuquerque disse ainda que “aquilo que se passou foi um conjunto de mesquinhices e de paroladas e de mal-entendidos”, vincando que “as coisas têm de ser resolvidas com bom senso”.



Em 30 de setembro, Cristiano Ronaldo abandonou o estágio da seleção portuguesa, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente a Dinamarca e Noruega, tendo na terça-feira justificado a sua atitude com uma quebra de confiança por parte de Jorge Jesus.



O avançado de 41 anos assumiu-se disponível “como sempre” para “competir e ganhar” pela seleção portuguesa de futebol, numa mensagem escrita, em que pede desculpa aos adeptos e companheiros por ter abandonado a equipa das ‘quinas’.



O antigo avançado de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus foi titular na vitória caseira por 1-0 frente ao País de Gales, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, em 24 de setembro, tendo sido suplente não utilizado no triunfo na visita à Noruega (2-1), três dias depois.



Após este encontro, em Oslo, saiu do relvado aparentemente insatisfeito, sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos.



Na sequência da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, em 30 de setembro, Ronaldo abandonou o estágio da equipa das ‘quinas’.



