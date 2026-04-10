Alcaraz alcança 300.ª vitória da carreira e segue para as ‘meias’ de Monte Carlo
O tenista espanhol Carlos Alcaraz avançou hoje para as meias-finais do Masters 1.000 de Monte Carlo pelo segundo ano consecutivo, após derrotar o cazaque Alexander Bublik, por 6-3 e 6-0, alcançando a 300.ª vitória da carreira.
O número um do mundo precisou de apenas uma hora e três minutos para eliminar o 11.º classificado do ranking mundial.
Com 300 vitórias e 67 derrotas, Alcaraz igualou John McEnroe como o terceiro jogador a atingir este registo com menos encontros disputados, ficando apenas atrás de Jimmy Connors (300-63) e Rod Laver (300-55).
“Talvez te ganhe noutra vida”, disse Bublik ao espanhol no final do encontro. “Exceto na relva”, respondeu Alcaraz, sabendo que o cazaque se sente mais confortável nesse terreno.
No primeiro duelo de sempre entre ambos, não houve equilíbrio. Alcaraz deixou para trás as dificuldades sentidas frente ao argentino Tomás Martín Etcheverry na terceira ronda — encontro de mais de duas horas e decidido em três sets — e dominou por completo, sobretudo no segundo parcial.
O tenista da cidade espanhola de Múrcia chegou a desperdiçar a oportunidade de fazer 3-0 no primeiro set e permitiu a reação de Bublik, que virou para 3-2. Foi, porém, o único momento de iniciativa do cazaque. A partir daí, Alcaraz venceu dez jogos consecutivos, fechou o primeiro set e atropelou no segundo.
O atual campeão vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre Valentin Vacherot, do Mónaco, e Alex de Minaur, da Austrália.
A vitória sobre Bublik foi a oitava consecutiva em Monte Carlo e colocou Alcaraz na sua 14.ª meia-final de Masters 1.000, a segunda em 2026, depois de Indian Wells.
O espanhol soma agora 16 triunfos seguidos em terra batida: Roma, Roland Garros e Monte Carlo.
Desde o início da temporada de 2025, perdeu apenas um dos 26 encontros disputados em terra batida, frente ao dinamarquês Holger Rune, na final de Barcelona.
Com 300 vitórias e 67 derrotas, Alcaraz igualou John McEnroe como o terceiro jogador a atingir este registo com menos encontros disputados, ficando apenas atrás de Jimmy Connors (300-63) e Rod Laver (300-55).
“Talvez te ganhe noutra vida”, disse Bublik ao espanhol no final do encontro. “Exceto na relva”, respondeu Alcaraz, sabendo que o cazaque se sente mais confortável nesse terreno.
No primeiro duelo de sempre entre ambos, não houve equilíbrio. Alcaraz deixou para trás as dificuldades sentidas frente ao argentino Tomás Martín Etcheverry na terceira ronda — encontro de mais de duas horas e decidido em três sets — e dominou por completo, sobretudo no segundo parcial.
O tenista da cidade espanhola de Múrcia chegou a desperdiçar a oportunidade de fazer 3-0 no primeiro set e permitiu a reação de Bublik, que virou para 3-2. Foi, porém, o único momento de iniciativa do cazaque. A partir daí, Alcaraz venceu dez jogos consecutivos, fechou o primeiro set e atropelou no segundo.
O atual campeão vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre Valentin Vacherot, do Mónaco, e Alex de Minaur, da Austrália.
A vitória sobre Bublik foi a oitava consecutiva em Monte Carlo e colocou Alcaraz na sua 14.ª meia-final de Masters 1.000, a segunda em 2026, depois de Indian Wells.
O espanhol soma agora 16 triunfos seguidos em terra batida: Roma, Roland Garros e Monte Carlo.
Desde o início da temporada de 2025, perdeu apenas um dos 26 encontros disputados em terra batida, frente ao dinamarquês Holger Rune, na final de Barcelona.