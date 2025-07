Alcaraz bate Norrie e está nas meias finais de Wimbledon

Recente vencedor na terra batida de Roland Garros, Alcaraz, número dois mundial, foi claramente superior ao 61.º da hierarquia ATP, vencendo pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-3, em uma hora e 39 minutos.



Nas ‘meias’ da prova londrina em relva, o espanhol, que ostenta ainda no seu currículo o Open dos Estados Unidos de 2022, vai defrontar o norte-americano Taylor Fritz, quinto jogador do mundo, que hoje afastou o russo Karen Kachanov, 20.º do ranking, por 6-3, 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4).