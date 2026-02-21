Alcaraz conquista em Doha segundo título de 2026 frente a Fils em 50 minutos

No entanto, Fils, de 21 anos, 40.º da hierarquia, nada pôde fazer frente a Alcaraz, que venceu por 6-2 e 6-1 e somou o segundo título este ano, após a conquista do Open da Austrália.



Aos 22 anos, o espanhol arrebatou o seu 26.º título do circuito ATP e o nono da categoria 500, frente a Fils, 14.º do ranking na primavera de 2025, que disputou o terceiro torneio após o regresso de lesão, depois das presenças em Montpellier e Roterdão.



No Qatar, o francês, que nos três duelos com Alcaraz perdeu sempre, regressou a uma final, depois do triunfo em 2024 em Tóquio, onde conquistou o seu terceiro título, juntando-o ao de Hamburgo nesse mesmo ano e ao de Lyon em 2023.