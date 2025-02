Alcaraz conquista primeiro título `indoor` em Roterdão

‘Carlitos’, de 21 anos, impôs-se ao oitavo jogador mundial com os parciais de 6-4, 3-6 e 6-2, em uma hora e 55 minutos.



O número três do ranking ATP e campeão em título de Roland Garros e Wimbledon – tem quatro Grand Slams no currículo - festejou o 17.º título do seu percurso e o primeiro desde que se sagrou campeão em Pequim, em 01 de outubro.



Este é também o primeiro cetro ‘indoor’ de Alcaraz, que se tornou no primeiro espanhol a conquistar o torneio neerlandês nos seus 52 anos de história.



Já Alex de Minaur foi batido pelo segundo ano consecutivo na final em Roterdão, torneio da categoria ATP500.



O australiano, que conta com nove títulos no palmarés, perdeu a sua nona final e tem agora uma desvantagem de 3-0 nos confrontos com Alcaraz.