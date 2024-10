Alcaraz conquista torneio de ténis de Pequim após longa batalha com Sinner

Alcaraz, que vai subir de terceiro a segundo da hierarquia ATP, venceu Sinner, por 6-7 (6-8), 6-4 e 7-6 (7-3), em três horas e 22 minutos, com o espanhol, de 21 anos, a conquistar o quarto torneio esta temporada e o 16.º da carreira.



O encontro entre dois dos melhores tenistas da atualidade cumpriu as expectativas e, no primeiro set, Sinner quebrou o serviço a Alcaraz quando este servia a 5-3 e, depois, ainda salvou três pontos de set, um com 6-5 e dois consecutivos no 'tie-break'.



O segundo parcial foi decidido com um 'break' no penúltimo jogo a favor de Alcaraz, enquanto, no terceiro, ambos os tenistas quebraram uma vez o serviço, antes de o espanhol ser mais forte no desempate, no qual ganhou os últimos sete pontos, depois de perder os três primeiros, dois no seu serviço.



Este foi o terceiro triunfo consecutivo de Alcaraz sobre Sinner, que não derrota o espanhol desde a meia-final em Pequim em 2023 e que venceu apenas quatro dos 10 confrontos entre ambos no circuito ATP.



Com os resultados que conseguiu no ATP 500 de Pequim, o espanhol sobe ao segundo lugar do ranking mundial, ultrapassando o alemão Alexander Zverev.