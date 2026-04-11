Alcaraz defronta Sinner na final do Masters 1.000 de Monte Carlo em ténis

Alcaraz precisou de uma hora e 23 minutos para bater o tenista local, 23.º da hierarquia ATP, por um duplo 6-4, e garantir presença na decisão do torneio monegasco, que conquistou no ano passado, então perante o também italiano Lorenzo Musetti.



O espanhol, que este ano já ergueu os troféus do Open da Austrália e do torneio de Doha, vai protagonizar com Sinner o primeiro duelo de 2026 entre os dois primeiros da hierarquia mundial, após o transalpino ter eliminado o alemão Alexander Zverev, número três do mundo, na outra meia-final (6-1 e 6-4).



Além de ser 17.º confronto entre Alcaraz e Sinner no principal circuito do ténis – com vantagem para o murciano, que venceu 10 encontros e perdeu seis -, a final em terra batida no domingo irá definir qual dos dois será o líder da classificação ATP a partir de segunda-feira.