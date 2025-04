Alcaraz desce ao terceiro lugar no ranking com Zverev a subir ao segundo posto

O tenista espanhol foi relegado para a terceira posição no ranking, uma semana depois de conquistar o torneio de Monte Carlo, com o alemão Alexander Zverev a responder com um triunfo caseiro no torneio de terra batida, em Munique.



Na liderança continua o italiano Jannik Sinner.



O top-10 mundial sofreu mais alterações, com o dinamarquês Holger Rune a ocupar agora o nono lugar do ranking, depois da vitória em Barcelona, com o russo Medvedev a descer para 10.º.



Nuno Borges, número um nacional, continua no 41.º posto da hierarquia. Jaime Faria desceu nove lugares e é agora 105.º, enquanto Henrique Rocha subiu cinco postos para a posição 198 da tabela.