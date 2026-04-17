Alcaraz e Djokovic ausentes do Masters de Madrid por lesão

Alcaraz, número dois do ranking mundial, revelou que não recuperou da lesão no pulso direito contraída no torneio de Barcelona, onde foi forçado a abandonar durante o encontro frente ao finlandês Otto Virtanen. O espanhol falha assim a prova madrilena pelo segundo ano consecutivo.

"Madrid é casa e um dos torneios mais especiais para mim. Custa-me muito não poder jogar aqui pelo segundo ano seguido", escreveu o tenista na rede social X.

Já Djokovic, de 38 anos, também confirmou a ausência do torneio devido a problemas no ombro direito, que têm condicionado a sua preparação nas últimas semanas.

"Infelizmente, não poderei competir este ano. Estou a continuar a recuperação para regressar o mais rapidamente possível", referiu o sérvio.

O último encontro disputado por Djokovic foi no Masters 1000 de Indian Wells, em março, no qual foi eliminado pelo britânico Jack Draper nos oitavos de final.

O Masters 1000 de Madrid disputa-se entre 20 de abril e 03 de maio, na Caja Mágica, ficando privado de dois dos principais nomes do circuito.

Djokovic, vencedor de 24 títulos do Grand Slam, conquistou o torneio em três ocasiões (2011, 2016 e 2019), enquanto Alcaraz venceu as edições de 2022 e 2023.