Alcaraz e Nadal dão à Espanha 1.º e 2.º lugares do ranking

O jovem Alcaraz, de 19 anos, manteve-se no lugar mais alto da hierarquia, enquanto Nadal, 17 anos mais velho, subiu ao segundo posto, por troca com o norueguês Casper Ruud.



Nenhuma dupla do mesmo país ocupava os dois primeiros lugares do ranking ATP desde 7 de agosto de 2000, quando o topo da hierarquia foi ocupado pelos norte-americanos Andre Agassi e Pete Sampras.



No restante top-10 mundial, registou-se apenas mais uma mudança, com a subida do polaco Hubert Hurkacz ao 10.º posto, com o italiano Jannik Sinner a cair dois postos, sendo também ultrapassado pelo norte-americano Taylor Fritz.



João Sousa continua a ser o número um português, apesar de ter descido uma posição, para 62.º, com Nuno Borges a descer dois lugares e a ser agora 94.º posicionado, depois de ter chegado pela primeira vez na carreira à segunda ronda de um torneio ATP fora de Portugal, em Sófia.



No ranking feminino, a polaca Iga Swiatek mantém a liderança, seguida da tunisina Ons Jabeur, enquanto a estónia Anett Kontaveit 'roubou' o terceiro lugar à espanhola Paula Badosa.