Alcaraz enfrenta Djokovic, Sinner com Zverev nas ATP finals
O espanhol Carlos Alcaraz vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic na fase de grupos das ATP finals de ténis, enquanto o italiano Jannik Sinner, líder mundial, defronta o alemão Alexander Zverev, ditou o sorteio realizado hoje em Turim.
Alcaraz, número dois do mundo e líder da 'the race', o ranking anual que determina os oito participantes neste torneio, vai enfrentar Djokovic, recordista de vitórias, com sete triunfos.
O grupo, que tem o nome de Jimmy Connors, conta ainda com o norte-americano Taylor Fritz e do australiano Alex De Minaur.
Já o atual número um mundial e detentor do troféu, Jannik Sinner, enfrentará Alexander Zverev, bem como o norte-americano Ben Shelton e o último apurado, que pode ser o canadiano Felix Auger-Aliassime ou o italiano Lorenzo Musetti, no grupo Bjorn Borg.
Se Musetti vencer o torneio de Atenas conquista a última vaga, caso contrário será Auger-Aliassime a disputar a competição.
Entre os participantes, apenas Sinner (2024), Djokovic (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023) e Zverev (2018 e 2021), já venceram a competição.
No final da fase de grupos, os dois primeiros de cada ‘poule’ vão avançar para as meias-finais.
