Alcaraz entra a ganhar nas ATP Finals

Na Inalpi Arena, Alcaraz, na terceira participação no torneio, demorou uma hora e 40 minutos para bater o sétimo classificado da hierarquia, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-2, no encontro que marcou o arranque da prova e também do Grupo Jimmy Connors.



Caso vença os dois próximos duelos no agrupamento, que serão frente ao norte-americano Taylor Fritz, vice-campeão, e o italiano Lorenzo Musetti, o murciano de 23 anos confirma logo que vai terminar 2025 no topo do ranking.



Caso não consiga isso, estará obrigado a chegar pela primeira vez na sua careira à final das ATP Finals. O melhor que o espanhol alcançou foi as ‘meias’ em 2023, na sua estreia.



No começo do Grupo Björn Borg, o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking, venceu o norte-americano Ben Shelton, quinto, também em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-6 (8-6).



Shelton, a fazer sua estreia, teve praticamente o terceiro set garantido no ‘tie-break’, quando vencia por 6-3, mas Zverev, que já venceu esta prova por duas vezes, acabou por dar a volta, arrumando assim a questão em uma hora e 34 minutos.



O campeão e italiano Jannik Sinner e o canadiano Félix Auger-Aliassime também pertencem a este agrupamento