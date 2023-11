Alcaraz estreia-se a vencer nas ATP Finals

O número dois do mundo, de 20 anos, abriu a jornada no Pala Alpitour com uma boa exibição frente ao moscovita, quinto colocado no ranking ATP, que acabou por ceder em apenas dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-2, ao fim de uma hora e 15 minutos.Depois da derrota na estreia frente ao alemão Alexander Zverev, Carlos Alcaraz superou Andrey Rublev, para conquistar o seu primeiro triunfo na história das ATP Finals, sem enfrentar qualquer ponto de "break".”, comentou o jovem jogador de Múrcia.Já o moscovita Daniil Medvedev, número três mundial e vencedor em 2019, bateu o germânico Zverev (7.º ATP), campeão da prova em 2018 e 2021, em duas partidas, por 7-6 (9-7) e 6-4, em uma hora e 47 minutos, para garantir a qualificação para as meias-finais das ATP Finals, que reúnem os oito melhores tenistas de temporada na cidade italiana de Turim.