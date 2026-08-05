Alcaraz falha torneio de Cincinnati





(Com Lusa)

"Sabemos que o Carlos está a fazer tudo o que é possível para regressar às competições o mais rapidamente possível", realçou em comunicado o diretor do torneio, Bob Moran.E acrescentou: "Desejamos-lhe uma rápida recuperação e esperamos recebê-lo de volta em Cincinnati no futuro".Alcaraz já tinha desistido do Masters 1.000 de Montreal, no Canadá, e não compete desde abril do devido à lesão no pulso, tendo falhado Roland Garros e Wimbledon, depois de vencer o Open da Austrália.