Alcaraz falha torneio de Cincinnati

Alcaraz falha torneio de Cincinnati

O espanhol Carlos Alcaraz desistiu de participar no torneio de Cincinnati, que decorre entre quinta-feira e 23 de agosto, devido a uma lesão no pulso, anunciaram os organizadores do Masters 1.000 norte-americano na terça-feira.

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Foto por ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

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"Sabemos que o Carlos está a fazer tudo o que é possível para regressar às competições o mais rapidamente possível", realçou em comunicado o diretor do torneio, Bob Moran.

E acrescentou: "Desejamos-lhe uma rápida recuperação e esperamos recebê-lo de volta em Cincinnati no futuro".

Alcaraz já tinha desistido do Masters 1.000 de Montreal, no Canadá, e não compete desde abril do devido à lesão no pulso, tendo falhado Roland Garros e Wimbledon, depois de vencer o Open da Austrália.

(Com Lusa)
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