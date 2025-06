Alcaraz na final de Roland Garros

O campeão em título, de 22 anos, liderava por 4-6, 7-6 (7-3), 6-0 e 2-0 quando viu o sétimo jogador mundial desistir, por lesão, após duas horas e 25 minutos em court.



Na final do ‘major’ de terra batida francês, o número dois mundial vai defrontar o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner, líder do ranking ATP, e o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam.