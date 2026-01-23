Alcaraz nos oitavos do Open da Austrália

O tenista de Múrcia, de 22 anos, impôs-se em duas horas e cinco minutos a Moutet, 32.º cabeça de série do torneio, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-1, seguindo em frente no primeiro Grand Slam da temporada.



Alcaraz entrou a todo o gás na partida, quebrando o jogo de serviço do francês de 26 anos logo no primeiro jogo, feito que voltou a repetir para conquistar o 'set' inicial.



No segundo parcial ambos os jogadores falharam muito no serviço, com o espanhol a vencer os três primeiros jogos. Moutet respondeu na mesma moeda, conquistando os quatro seguintes, mas depois Alcaraz triunfou nos últimos três para fechar o 'set'.



O número um do mundo continuou em alta, vencendo sete jogos consecutivos para garantir uma vantagem de 4-0, que aproveitou para encerrar a partida.



O espanhol vai enfrentar na próxima ronda em Melbourne o vencedor do confronto de hoje entre o norte-americano Tommy Paul, 19.º cabeça de série do torneio, e outro espanhol, Alejandro Davidovich Fokina (14.º).



O Open da Austrália é o único ‘major’ que Alcaraz - duas vezes vencedor em Roland Garros (2024 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2022 e 2025) - tem em falta no currículo de conquistas e no qual nunca passou dos quartos de final.

