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Alcaraz nos quartos de final do US Open
O espanhol Carlos Alcaraz, detentor do título, apurou-se para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam da temporada, depois de vencer norte-americano Tommy Paul em apenas três sets.
Alcaraz, terceiro do ranking ATP e vencedor Open dos Estados Unidos em 2022 e 2025, superou o 21.º da hierarquia no jogo dos oitavos de final, pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-4, num encontro que teve a duração de duas horas e 23 minutos.
O espanhol, que eliminou o português Jaime Faria na segunda ronda, vai agora defrontar o vencedor do duelo entre o norte-americano Ben Shelton, nono do ranking, e o grego Stefanos Tsitsipas, 53.º da hierarquia, na partida dos quartos de final.
O espanhol, que eliminou o português Jaime Faria na segunda ronda, vai agora defrontar o vencedor do duelo entre o norte-americano Ben Shelton, nono do ranking, e o grego Stefanos Tsitsipas, 53.º da hierarquia, na partida dos quartos de final.
(Com Lusa)