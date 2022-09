Alcaraz, o mais jovem N.º 1 de sempre

Num Arthur Ashe Stadium repleto de emoção, o tenista de Múrcia e o vice-campeão de Roland Garros proporcionaram um bom encontro de ténis, que em várias ocasiões fez vibrar e levantar o público nas bancadas, disputado em quatro ‘sets’ e conquistado por Alcaraz, com os parciais de 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) e 6-3, ao fim de três horas e 20 minutos.



A jogar a sua primeira final de um torneio do Grand Slam, o jovem, de 19 anos, começou melhor a demanda, dominando o adversário, de 23 anos, e com apenas um ‘break’ no terceiro jogo (2-1), colocou-se em vantagem e venceu o ‘set’ inaugural.



Na segunda partida, Carlos Acaraz mostrou-se mais errático e, embora tivesse procurado mais os pontos e atacado mais, o adversário foi mais consistente, falhou menos e, ao concretizar duas quebras de serviço no sexto (4-2) e no oitavo jogo (6-2), igualou o marcador.



Apesar do ascendente sobre o espanhol, Ruud deixou-se quebrar de entrada no terceiro ‘set’ e, embora tenha devolvido o ‘break’ no quarto jogo (2-2), não conseguiu aproveitar nenhum dos dois ‘sets points’ de que dispôs.



Alcaraz, depois de anular a desvantagem, dominou o ‘tie-break’ e converteu o primeiro dos seus cinco ‘set points’ para ficar dois ‘sets’ a um, numa final em que mostrou algum cansaço e níveis físicos abaixo dos habituais.



Obrigado a vencer a quarta partida para não perder o encontro, Casper Ruud, número sete do mundo, não foi capaz de contrariar o último esforço e ‘boost’ de energia de Alcaraz e, depois de sofrer o ‘break’ no sexto jogo (2-4), viu o adversário conquistar o troféu do quarto e último ‘major’ da temporada ao segundo ‘match point’ de que dispôs.



Com 55 ‘winners’, 14 dos quais ases, e 41 erros não forçados, contra os 37 pontos vencedores do escandinavo e 29 erros diretos, o espanhol superou o feito de Lleytton Hewtti, quando assumiu a liderança do ‘ranking’ ATP com 20 anos e nove meses em 2001.



Nascido a 05 de maio de 2003, Carlos Alcaraz tornou-se no mais novo campeão do Grand Slam desde o compatriota Rafael Nadal, em Roland Garros em 2005, e no mais jovem vencedor do Open dos Estados Unidos desde o norte-americano Pete Sampras, em 1990.



O Open dos Estados Unidos é quinto título da época do espanhol, depois dos triunfos nos Masters 1.000 de Miami e Madrid e nos ATP 500 de Barcelona e Rio de Janeiro.