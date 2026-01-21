Mais Modalidades
Ténis
Alcaraz passa à terceira ronda na Austrália
O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP, garantiu a qualificação para a terceira ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao bater o alemão Yannick Hanfmann em três sets.
O tenista de Múrcia, de 22 anos, impôs-se em duas horas e 44 minutos ao 101.º do mundo, pelos parciais de 7-6 (7-4), 6-3 e 6-2, seguindo em frente no único ‘major’ que tem em falta no currículo de conquistas e no qual nunca passou dos quartos de final.
Duas vezes vencedor em Roland Garros (2024 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2022 e 2025), Alcaraz vai enfrentar na próxima ronda em Melbourne o sobrevivente do confronto de hoje entre o norte-americano Michael Zheng, 174.º da hierarquia mundial, vindo da fase de qualificação, e o francês Corentin Moutet, 32.º cabeça de série do torneio.
