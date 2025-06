Alcaraz reina em Queen`s a uma semana de Wimbledon

O atual número dois do ranking mundial, de 22 anos, derrotou o 30.º, duas semanas após ter selado a vitória em Roland Garros, contando já com cinco finais consecutivas esta época no circuito, e conseguindo quatro títulos: Monte Carlo, Roma, Roland Garros e Queen's.



O espanhol vai agora focar as suas atenções em Wimbledon (30 de junho a 13 de julho), onde vai chegar cheio de confiança após uma série impressionante de sucessos, em que a única derrota numa final foi contra o dinamarquês Holger Rune (9.º), em Barcelona.