Alcaraz segue para os `quartos` do Open da Austrália
Carlos Alcaraz superou um mau início e venceu em três sets (7-6(6), 6-4 e 7-5) o norte-americano Tommy Paul, passando aos quartos de final do Open da Austrália.
O número um do mundo, que levou duas horas e 38 minutos para vencer pela sexta vez Tommy Paul em oito confrontos contra o norte-americano, somou a sua 88ª vitória em 101 partidas, uma a mais do que o lendário Bjorn Borg, sem ceder um único set até o momento.
O tenista de Múrcia, que aspira conquistar este ano o único Grand Slam que ainda lhe falta, jogará nos quartos de final contra o vencedor do confronto entre o australiano Alex de Miñaur e o cazaque Alexander Bublik.
