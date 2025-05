Alcaraz sobe ao segundo lugar do ranking

Alcaraz beneficiou da conquista do Masters 1.000 de Roma, no domingo, ao impor-se a Sinner na final, por 7-6 (7-5) e 6-1, o que lhe permitiu ultrapassar Alexander Zverev, relegando o alemão para o terceiro lugar da hierarquia da ATP.



Zverev, que tinha vencido o torneio da capital italiana em 2024 e foi eliminado este ano nos quartos de final, perdeu muitos pontos para Alcaraz, ao contrário de Sinner, de regresso a uma final do circuito após cumprir três meses de suspensão por doping, cujas perdas foram residuais.



Apesar de ter falhado a possibilidade de se tornar o primeiro tenista italiano em quase 50 anos a vencer o torneio romano, Sinner continua destacado na liderança do ranking, cujo ‘top 10’ registou também a troca de lugares entre o italiano Lorenzo Musetti (oitavo) e o australiano Alex de Minaur (nono).



Nuno Borges manteve o estatuto de número um nacional e único tenista português entre os 100 primeiros posicionados, mas desceu um posto, para o 41.º, enquanto Jaime Faria protagonizou uma queda maior, caindo sete posições, para a 115.ª.



No ranking feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka manteve-se no comando, à frente das norte-americanas Coco Gauff e Jessica Pegula, novas segunda e terceira colocadas, respetivamente, na sequência da queda da polaca Iga Swiatek para o quinto posto, tendo sido também ultrapassada pela italiana Jasmine Paolini, vencedora no domingo em Roma.