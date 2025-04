Alekna é o primeiro a atirar o disco a mais de 75 metros

O vice-campeão olímpico, de 22 anos, melhorou o seu próprio recorde mundial duas vezes no Oklahoma Throws Series, já que superou os 74,35 metros que tinha conseguido no ano passado logo ao primeiro ensaio, com 74,89 metros, antes dos 75,56.



O meeting de Ramona, de resto, registou outra marca que, antes de hoje, daria para recorde do mundo, do australiano Matt Denny, que lançou o engenho a 74,78 metros. Cinco atletas ultrapassaram os 70 metros no concurso.



Alekna, de resto, vem de uma família histórica no lançamento do disco, uma vez que o pai, Virgilijus Alekna, foi duas vezes campeão olímpico e tem a quarta melhor marca da história, de 73,88 metros, fixada em 2000.



De resto, entre o quadro feminino (o engenho é mais leve), Ramona viu ainda um lançamento de Valarie Allman, no sábado, de 73,52 metros, o melhor ensaio desde 1989 – o recorde do mundo está fixado nuns aparentemente inalcançáveis 76,80 metros, por Gabriele Reinsch, da Alemanha de Leste, em 1988.