Alemanha escolhe Munique para se candidatar aos Jogos Olímpicos de 2036, 2040 ou 2044

O país prepara-se para concorrer pela oitava vez à organização da mais importante competição desportiva mundial desde que acolheu os Jogos Olímpicos de 1972, exatamente em Munique, que ficaram marcados pelo atentado terrorista contra a delegação de Israel, que provocou 11 mortos na comitiva israelita.



O facto de o anúncio ter sido efetuado por Steinmeier, ladeado do ex-presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, é revelador da importância que a Alemanha (organizadora também dos Jogos de 1936, em Berlim, instrumentalizados pelo regime nazi) atribui à candidatura de Munique.



A Alemanha vai encetar um “diálogo continuado” com o COI, que efetuará uma seleção inicial das candidaturas em março de 2027. O organismo olímpico avaliará depois em detalhe as propostas remanescentes e, no fim de 2028, designará os “anfitriões preferenciais”, que deverão apresentar as garantias necessárias para passarem à seleção final, em meados de 2029.



