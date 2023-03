"Alentejana" está nas estradas do Sul

Há uma etapa que é muito dura (a quarta) que no sábado liga o Crato e Castelo de Vide e conta com as subidas de Cabeço do Mouro, Serra de São Mamede, Porto de Espada, Marvão e, por fim, a Serra de São Paulo, a 19,4 quilómetros da meta, substituiu nesta edição o habitual contrarrelógio de Castelo de Vide, complicando a tarefa do campeão em título.





Orluis Aular quer fazer história na Volta ao Alentejo, tornando-se no primeiro ciclista a defender com sucesso o título de campeão, numa época em que a Vuelta será o grande objetivo do venezuelano e da "sua" Caja Rural.



“Gostaria de repetir (o triunfo). Iremos dia a dia”, reforça, assumindo que a ideia “é lutar pela geral”.





“A Glassdrive é uma equipa bastante forte, tem o Mauricio Moreira, que está em muito boa forma. Mas trataremos de dar o melhor de nós na estrada”, promete o dorsal "1" da "Alentejana".