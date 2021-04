Alentejano aprende a esquiar e quer estar nos JO de Inverno

", brinca José Cabeça.Sem deixar o triatlo, o atleta de 25 anos conta à agência Lusa que começou a "aventura" do esqui de fundo "há cerca de um ano e meio", em França, onde viveu, durante "dois meses e meio", para "poder treinar", porque "é impossível em Portugal".Poucos meses depois,, no Campeonato do Mundo de esqui nórdico, na Alemanha,José Cabeça conta que, antes de começar, já "gostava bastante de 'cross-country' (esqui de fundo) e de biatlo", que só "via na televisão", e decidiu aventurar-se na modalidade depois dos Jogos de Inverno de PyeongChang, em 2018.Portugal, lembra o esquiador, tinha então "um português no 'cross-country' esqui", que não tinha nascido no país, o que considera compreensível, porque "é praticamente impossível" treinar a modalidade em "terras lusas".”, assinala.

Dia a dia de dificuldades







Apesar de ser esquiador há pouco tempo, José Cabeça sublinha que para trás estão "muitos anos de trabalho", que "não foram feitos no esqui", mas sim no triatlo, modalidade na qual começou a competir com 17 anos e ainda se mantém.Atualmente, os treinos "são baseados numa mistura" entre triatlo e o esqui de fundo, com a atividade desportiva das três modalidades (natação, ciclismo e corrida) a ter "um grande peso" na sua preparação, relata o alentejano.", refere.A viver há pouco mais de seis meses no Dubai, onde é "personal trainer", o esquiador realça que, apesar de continuar a vestir a camisola do Estoril Praia nas provas de triatlo em que participa, a sua vida de atleta é "muito solitária".", mas "comunicamos pela Internet" e "temos sorte de a Internet possibilitar a troca de ideias" sobre os treinos, frisa.Depois de ter começado no karaté, com seis anos, e passado pela natação antes do triatlo, José Cabeça aposta agora no esqui de fundo com o objetivo de estar nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, na China.

Com a capital chinesa no horizonte, diz que ainda quer melhorar "a parte da descida" e preparar-se na Noruega para os Jogos Olímpicos, já no inverno deste ano, sem deixar de fora o próximo Campeonato Mundial Ironman 70.3 e algumas provas de 'roller ski' e triatlo.