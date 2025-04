Alessandro Covi vence terceira etapa da Volta às Astúrias

No final dos 165,5 quilómetros entre Castropol e Vegadeo, Covi impôs-se em 4:04.57 horas, para somar a segunda vitória esta temporada e dar o 32.º triunfo à UAE Emirates em 2025.



O ciclista transalpino bateu nos sprint final os espanhóis Jordi Lopez (Euskalter-Euskadi) e Iván García Cortina (Movistar), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Na geral, Marc Soler mantém uma vantagem confortável de 1.51 minutos sobre o espanhol Hugo de la Calle (Burgos-BH) e de 1.53 sobre o também espanhol Samuel Fernández (Caja Rural), com o francês Aléxis Guerin, na sexta posição, a 3.53, a ser o melhor da equipa portuguesa Anicolor-Tien 21.



Depois de ter feito parte da fuga do dia, António Morgado (UAE Emirates) terminou a etapa na 28.ª posição, com o mesmo tempo de Covi, e é o melhor português na geral, na 24.ª posição, a 7.45 do líder, enquanto Tiago Santos (Anicolor-Tien 21) é 50.º, a 31.57.