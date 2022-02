Alex de Minaur assegura veracidade de vacinação

O jovem de 23 anos, juntamente com outros atletas e figuras públicas, estavam numa lista de supostos compradores desses certificados falsos, confirmaram fontes da polícia espanhola, em declarações à agência France Press (AFP).



“Recebi a minha primeira dose da vacina em Londres, no Verão passado, e a segunda no Hospital La Paz, em Madrid. Saíram hoje notícias de que este hospital está a ser investigado por fornecer certificados falsos para alguns doentes, mas quero que fique cem por cento claro que recebi minha segunda injeção e que tenho um registo de vacinação completamente válido, preciso e autêntico”, escreveu De Minaur, na sua conta do Instagram.



Na mesmo texto, o tenista australiano esclarece que não está a ser investigado, como deixaram implícito, e que o seu nome aparece ligado a este caso por ser um paciente do hospital, como milhares de outros.



De Minaur, 32.º do ranking mundial, participou no Open da Austrália no mês passado, no qual a vacinação era obrigatória, o que levou à expulsão do torneio e do país do número 1 mundial, o sérvio Novak Djokovic.



A polícia espanhola já interrogou 11 pessoas no âmbito da operação "Jenner", desencadeada em janeiro, e perto de 2.000 “estão a ser investigadas pela obtenção de certificado de vacinação (e resultados de testes PCR) de forma fraudulenta”.