Alex de Minaur vence em Washington

Aos 26 anos, o australiano resolveu o encontro com um ás e chegou ao 10.º título da carreira, voltando, com isso, ao top 10 da hierarquia na atualização de hoje, para o oitavo lugar.Do lado de Fokina, da mesma idade, o número dois espanhol mantém-se como o mais bem cotado jogador do circuito que nunca venceu um torneio ATP, depois de este ano, na Florida, também ter tido dois ‘match points’ na final, em Delray Beach, e ter perdido na mesma.O espanhol vai entrar no "top 20" mundial, para 19.º, a melhor posição da sua carreira.