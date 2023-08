Alex e Floriano apurados para os Jogos Paralímpicos

Com seis vagas em disputa, o facto de Portugal, Brasil e Hungria terem dois canoístas na regata das medalhas e cada país só poder qualificar um atleta, significa que a comitiva lusa assegurou em Duisburgo a primeira quota para os Jogos.



Com os três melhores da semifinal única a avançar para a final, Alex Santos foi segundo, em 52,205 segundos, enquanto Floriano Jesus foi terceiro, com apenas mais 90 centésimos de segundo: ganhou o iraniano Saeid Hosseinpoorzarouni, em 51,686.



Na canoagem adaptada, a seleção de Portugal, liderada por Ivo Quendera, aspira também à vaga em VL2, nomeadamente por Norberto Mourão, que foi bronze em Tóquio2020.



O atual vice-campeão da Europa, e que foi medalha nos últimos três Mundiais, duas de bronze e uma de prata, disputa a final no sábado.