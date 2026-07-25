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Ténis
Alexander Blockx vence Luciano Darderi e está na final
O tenista belga Alexander Blockx, quarto cabeça de série, qualificou-se hoje para a final do Estoril Open, depois de vencer o italiano Luciano Darderi, segundo pré-designado.
Um dia depois de afastar o português Jaime Faria, Luciano Darderi (21.º do ranking mundial) perdeu com Alexander Blockx (38.º), por 5-7, 7-6 (7-1) e 7-6 (7-5), em duas horas e 46 minutos, qualificando-se pela primeira vez para uma final de um torneio ATP.
No domingo, no `court` central do Clube de Ténis do Estoril, Blockx vai encontrar o francês Luca Van Assche (78.º), que hoje eliminou o compatriota Hugo Gaston (109.º), por 6-4 e 7-5.