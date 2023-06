Alexander Bublik vence torneio de Halle

Bublik, número 48 do ranking mundial, superou o sétimo da hierarquia ATP na relva de Halle, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, num encontro que teve a duração de uma hora e 36 minutos.



Este é o segundo título na carreira do tenista cazaque de 26 anos, depois do triunfo em Montpellier em 2022, e que o vai fazer subir no ranking, enquanto Rublev continua com 13 títulos no circuito ATP, mas nenhum deles foi conseguido na relva.