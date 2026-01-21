Mais Modalidades
Alexander Zverev apura-se para a terceira ronda do Open da Austrália
O tenista alemão Alexander Zverev, finalista vencido em 2025, qualificou-se para a terceira ronda do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, depois de afastar o francês Alexandre Muller.
Num encontro interrompido pela chuva, Zverev, número três mundial, derrotou Muller, por 6-3, 4-6, 6-3 e 6-4, ao fim de três horas e quatro minutos, chegando pelo terceiro ano consecutivo à terceira eliminatória.
Na próxima ronda, o alemão vai encontrar o britânico Cameron Norrie, 27.º do mundo, que afastou o norte-americano Emílio Nava, 89.º, por 6-1, 7-6 (7-3), 4-6 e 7-6 (7-5), naquele que será o sétimo encontro entre ambos, tendo Zverev vencido os seis anteriores.
