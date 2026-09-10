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Alexander Zverev nas meias-finais do US Open
O alemão Alexander Zverev, número dois do ranking mundial, passou às meias-finais do Open dos Estados Unidos em ténis, ao bater o neerlandês Botic van de Zandschulp em apenas três parciais.
Num encontro disputado na quarta-feira à noite, em Flushing Meadows, Zverev, de 29 anos, precisou de somente duas horas e 17 minutos para derrotar van de Zandschulp, 70.º do ranking da ATP, por 6-2, 7-5 e 6-1.
Nos quartos de final, Zverev, o primeiro cabeça-de-série do último 'major' da temporada, vai defrontar o russo Karen Kachanov (50.º ATP), que, também na quarta-feira, beneficiou da desistência do belga Alexander Blockx, finalista vencido do Estoril Open.
Nos quartos de final, Zverev, o primeiro cabeça-de-série do último 'major' da temporada, vai defrontar o russo Karen Kachanov (50.º ATP), que, também na quarta-feira, beneficiou da desistência do belga Alexander Blockx, finalista vencido do Estoril Open.
(Com Lusa)