Alexander Zverev regressa de lesão com derrota na United Cup

Depois de sucessivos adiamentos, Zverev voltou hoje finalmente a disputar um encontro oficial, perdendo com o checo Jiri Lehecka, 81.º jogador mundial, por 6-4 e 6-2, para deixar a Alemanha em desvantagem (0-1) na United Cup, a nova competição de equipas mistas e primeira da época 2023 de ténis, a decorrer em Sydney (Austrália).



O regresso do alemão de 25 anos aos ‘courts’, após a grave lesão no tornozelo direito que sofreu nas meias-finais de Roland Garros, foi desastroso, com o agora 12.º tenista ATP a cometer oito duplas faltas.



Zverev lesionou-se em 03 de junho, no início do ‘tie-break’ do segundo ‘set’ do encontro das meias-finais de Roland Garros, diante de Rafael Nadal, numa altura em que o espanhol já tinha vencido o primeiro parcial, por 7-6 (10-8), e quando o segundo estava empatado 6-6.



Num movimento natural de deslizar em ‘court’, o tenista natural de Hamburgo torceu o pé direito, tendo mesmo saído do ‘court’ Philippe Chatrier de cadeiras de rodas.



Quatro dias depois, foi submetido a uma cirurgia para reparar os ligamentos do tornozelo direito.



O regresso de Zverev esteve previsto para a Taça Davis, em setembro, mas o jogador acabou por desistir da ideia, depois de sentir “uma dor extrema”.