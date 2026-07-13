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Alexander Zverev sobe a segundo do ranking de ténis após final em Wimbledon
O tenista alemão Alexander Zverev subiu hoje ao segundo lugar do ranking mundial, um dia depois de ter perdido a final de Wimbledon para o italiano Jannik Sinner, que segue na liderança da hierarquia ATP.
Recente vencedor de Roland Garros, Zverev chegou pela primeira vez à final de Wimbledon, o que lhe permitiu ultrapassar na segunda posição o espanhol Carlos Alcaraz, que esteve ausente do terceiro torneio do Grand Slam da temporada.
O sérvio Novak Djokovic subiu à sétima posição da hierarquia, após a presença nas meias-finais do ‘major’ londrino, às quais chegou também o ‘wild card’ britânico Arthur Fery, subindo 78 postos, para o 36.º.
Portugal mantém dois tenistas no top 100 mundial, com Nuno Borges a descer para o 52.º lugar e Jaime Faria a ascender ao 92.º, depois de ambos terem chegados aos quartos de final do ‘major’ londrino, enquanto Henrique Rocha caiu para 124.º.
Em pares, Francisco Cabral mantém o 25.º posto, após ter atingido os oitavos de final em Wimbledon ao lado do austríaco Lucas Miedler, que subiu a 20.º.
Com a bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina a manterem as duas primeiras posições do ranking feminino, as norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff subiram aos terceiro e quarto lugares do ranking feminino.
A checa Linda Noskova subiu à sua melhor posição de sempre, a sétima, face ao triunfo em Wimbledon, um lugar atrás da sua compatriota Karolina Muchova, finalista vencida do único ‘major’ disputado em relva.
Francisca Jorge mantém-se como melhor lusa, na 222.ª posição, 39 lugares à frente da irmã Matilde Jorge.
O sérvio Novak Djokovic subiu à sétima posição da hierarquia, após a presença nas meias-finais do ‘major’ londrino, às quais chegou também o ‘wild card’ britânico Arthur Fery, subindo 78 postos, para o 36.º.
Portugal mantém dois tenistas no top 100 mundial, com Nuno Borges a descer para o 52.º lugar e Jaime Faria a ascender ao 92.º, depois de ambos terem chegados aos quartos de final do ‘major’ londrino, enquanto Henrique Rocha caiu para 124.º.
Em pares, Francisco Cabral mantém o 25.º posto, após ter atingido os oitavos de final em Wimbledon ao lado do austríaco Lucas Miedler, que subiu a 20.º.
Com a bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina a manterem as duas primeiras posições do ranking feminino, as norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff subiram aos terceiro e quarto lugares do ranking feminino.
A checa Linda Noskova subiu à sua melhor posição de sempre, a sétima, face ao triunfo em Wimbledon, um lugar atrás da sua compatriota Karolina Muchova, finalista vencida do único ‘major’ disputado em relva.
Francisca Jorge mantém-se como melhor lusa, na 222.ª posição, 39 lugares à frente da irmã Matilde Jorge.