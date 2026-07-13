Alexander Zverev sobe a segundo do ranking de ténis após final em Wimbledon

Recente vencedor de Roland Garros, Zverev chegou pela primeira vez à final de Wimbledon, o que lhe permitiu ultrapassar na segunda posição o espanhol Carlos Alcaraz, que esteve ausente do terceiro torneio do Grand Slam da temporada.



O sérvio Novak Djokovic subiu à sétima posição da hierarquia, após a presença nas meias-finais do ‘major’ londrino, às quais chegou também o ‘wild card’ britânico Arthur Fery, subindo 78 postos, para o 36.º.



Portugal mantém dois tenistas no top 100 mundial, com Nuno Borges a descer para o 52.º lugar e Jaime Faria a ascender ao 92.º, depois de ambos terem chegados aos quartos de final do ‘major’ londrino, enquanto Henrique Rocha caiu para 124.º.



Em pares, Francisco Cabral mantém o 25.º posto, após ter atingido os oitavos de final em Wimbledon ao lado do austríaco Lucas Miedler, que subiu a 20.º.



Com a bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina a manterem as duas primeiras posições do ranking feminino, as norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff subiram aos terceiro e quarto lugares do ranking feminino.



A checa Linda Noskova subiu à sua melhor posição de sempre, a sétima, face ao triunfo em Wimbledon, um lugar atrás da sua compatriota Karolina Muchova, finalista vencida do único ‘major’ disputado em relva.



Francisca Jorge mantém-se como melhor lusa, na 222.ª posição, 39 lugares à frente da irmã Matilde Jorge.